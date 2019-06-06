Зеленскому сказали об ошибке

Президент должен обсудить выход из политического кризиса. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, назначив досрочные выборы, сделал ошибку.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший нардеп и член команды "Батьківщина" Андрей Сенченко.

"Получим близок по качеству состав депутатов за сохранение "мажоритарке". И что дальше? Осенью проводить новые выборы?

Нужны открытые списки и понижение проходного барьера до 3 процентов. Чтобы больше политических сил вошли в Совет.

Зеленскому не надо быковать, как в свое время это делал Янукович. Должен пригласить на консультации руководителей фракций и предложить выход из политического кризиса. После роспуска ВР она только углубилась. Чтобы выйти из него, надо решить: какой перечень первоочередных вещей может принять парламент, чтобы в октябре с чистой совестью идти на выборы", - сказал экс-нардеп.

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