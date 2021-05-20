Зеленскому сказали о втором сроке. Как отреагировал

Зеленский улыбнулся.

У президента Владимира Зеленского поинтересовались на пресс-конференции, почему произошла ротация в правительстве. Стоит ли ожидать новой перезагрузки и не является ли это сигналом подготовки ко второму президентскому сроку?

"Сигнал?", - спросил Зеленский и улыбнулся.

Президент сказал, что между Максимом Степановым и Олегом Ляшко были сложные отношения. Была "дестабилизация атмосферы" в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского спросили об Антоненко и отставке Авакова

Касательно смены министра инфраструктуры, то Зеленский заявил о "катастрофе" на Укрзализниці.

О втором сроке Зеленский сказал: "Рано отвечать".

20 мая 2019 года Владимир Зеленский принес присягу президента Украины. В конце апреля этого года За Зеленского попроголосовали бы 28% среди тех, кто определился с кандидатом.