Зеленскому сказали о втором сроке. Как отреагировал

У президента Владимира Зеленского поинтересовались на пресс-конференции, почему произошла ротация в правительстве. Стоит ли ожидать новой перезагрузки и не является ли это сигналом подготовки ко второму президентскому сроку?
"Сигнал?", - спросил Зеленский и улыбнулся.
Президент сказал, что между Максимом Степановым и Олегом Ляшко были сложные отношения. Была "дестабилизация атмосферы" в Минздраве.
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Касательно смены министра инфраструктуры, то Зеленский заявил о "катастрофе" на Укрзализниці.
О втором сроке Зеленский сказал: "Рано отвечать".
20 мая 2019 года Владимир Зеленский принес присягу президента Украины.
В конце апреля этого года За Зеленского попроголосовали бы 28% среди тех, кто определился с кандидатом.
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