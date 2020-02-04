Зеленскому продолжают доверять большинство украинцев - опрос

Уровень доверия к другим политикам имеет отрицательный баланс, говорят социологи.

Лидером по доверию в Украине является президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 59% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 22-26 января.

Не доверяют президенту - 32%. Таким образом, Зеленский стал единственным украинским политиком с положительным балансом этого показателя.

Уровень доверия к другим политикам имеет отрицательный баланс.

Так, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 26%, не доверяют - 44%, сопредседателю фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру "Голоса" Святославу Вакарчуку - 22% и 62%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 20% и 53%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко - 20% и 73%, пятому президенту, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко - 15% и 78%.

К слову, в декабре президенту по опросу доверяли 67% украинцев, не доверяли - 25%.

Рейтинг политических сил возглавляет правящая партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать.

ОПЗЖ поддерживают 13,5% опрошенных, "Европейскую солидарность" - 9,5%, "Батькивщину" - 8,1%. Поддержка других партий - ниже 4%. Тех, кто не определился, - около 16%.

Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов. Личным формализованным интервью (face-to-face). Ошибка исследования: не более 2%.

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