Зеленскому посоветовали не перегибать палку

Зеленскому выгодно оставить в системе "старые" кадры, чтобы затем переадресовывать обвинения в их адрес. Фото: ukrinform.ua

Новоизбранный президент Владимир Зеленский должен быть осторожным с обещаниями и их выполнением, потому что "перегиб" может иметь плохие последствия.

Такое убеждение высказал эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в эфире телеканала "Эспрессо".

"Удобная позиция оставить старое образование, которое сопротивляется реформам и саботирует роботу президента, чтобы негатив отражался в эту сторону. Для Зеленского это удобная конфигурация.

Но запрос общества другой: "прийти и смести все старое, построить все новое. Так как ты, Зеленский, человек не из системы, ты сломал классическую политическую систему, теперь приходи и строй новое. И начинай с парламента, как это сделал Макрон". Но Макрон немножко заигрался и получил "желтые жилеты", теперь не знает, что с ними делать. Вот эти граничные стадии, когда Зеленский будет перегибать палку, тоже чреваты для него", - сказал Тизенгаузен.

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