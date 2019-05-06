Зеленскому посоветовали, как подойти к нардепам

Руководители почти всех фракций отправили на встречу с Зеленским своих заместителей. "Радикалы" вообще не явились. Фото: facebook.com/TeterukAndrii

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский должен как можно быстрее наладить сотрудничество с Верховной Радой.

Об этом сказал директор КИУ Алексей Кошель в эфире телеканала "112 Украина".

"Встреча с лидерами фракций фактически была сорвана. На повестке дня был один вопрос - инаугурация с привязкой к досрочным парламентским выборам. Но не состоялся диалог. Это крайне плохо. Парламент должен увидеть позицию президента по ряду ключевых вопросов. Сейчас команде Зеленского чрезвычайно важно для налаживания сотрудничества с парламентом начать готовить внеочередное обращение президента к Верховной Раде Украины о принципах внешней и внутренней политики. Это было бы достаточно сильным шагом...

Фракции должны услышать позицию президента. Вопрос даже не о досрочных выборах, а по каким правилам будет избираться следующий парламент... Идеально, чтобы до инаугурации состоялась еще одна встреча в закрытом формате", - сказал Зеленский.

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После встречи с руководителями фракций и групп Владимир Зеленский сообщил, что Верховная Рада 14 мая назначит дату его инаугурации. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая. Тогда он сможет распустить Верховную Раду - по закону, имеет право сделать это до 27 мая.