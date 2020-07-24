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пятница, 24 июля 2020 14:12

Зеленскому пишут петицию о присвоении звания Героя Украины погибшим под Зайцево воинам

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Зеленскому пишут петицию о присвоении звания Героя Украины погибшим под Зайцево воинам
Петицию к президенту зарегистрировали в пятницу. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского призывают присвоить (посмертно) звание "Герой Украины" лейтенанту, разведчику 35-й бригады морской пехоты Дмитрию Красногрудю, военному медику Николаю Илину и сержанту, разведчику 137-й омпб 35-й бригады морской пехоты Ярославу Журавлю. Воины пали в бою с российскими оккупационными войсками под Зайцевым в Донецкой области.

Петицию зарегистрировала на сайте президента журналистка Марина Данылюк-Ярмолаева.

"Друзья! Внимание!

Я написала петицию о присвоении звания "Герой Украины" (посмертно) Ярославу Журавлю, Дмитрию Красногрудю и Николаю Илину - это три героя, которые погибли в результате военного преступления РФ в Зайцево.

Зеленский обещал "личный контроль", мы его увидели. Теперь должны требовать, чтобы ребята получили награды.

Вчера видела кадры с похорон Журавля, как плакали две маленькие девочки - его дочери - давайте почтим память их отца.

Поддержите, распространяйте, подписывайте", - написала она в Facebook.

Поддержать петицию можно по ссылке ЗДЕСЬ

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В командовании ООС сообщили обстоятельства эвакуации погибшего в серой зоне у Зайцева разведчика, которая состоялась 13 июля. Была договоренность о режиме тишины. Военные имели белые каски. Российские оккупанты обстреляли группу, которая должна была забрать тело.

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24
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