Зеленскому передали на подпись закон об увольнении Трубы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал изменения в закон "О Государственном бюро расследований".
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 10 декабря документ возвращен с подписью спикера.
Закон направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
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3 декабря Верховная Рада приняла закон о совершенствовании работы Государственного бюро расследований.
Нынешний глава бюро и двое заместителей потеряют полномочия в день, когда закон вступит в силу.
Нового председателя выберет конкурсная комиссия из девяти человек, по трое от президента, Верховной Рады и Кабмина, предложения правительству предоставят международные организации. Победителя должны назвать в течение 60 дней. Теперь директор Бюро сам, а не через конкурс, будет избирать заместителей.
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