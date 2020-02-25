Зеленскому не позавидуешь. Социологи показали падение рейтинга

В апреле за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей.

24,8% украинцев готовы были бы поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они прошли в феврале.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

Вопрос социологи ставили в анкете так: "Представьте себе, что сейчас проходят президентские выборы и к вам пришли представители избирательной комиссии, а это бюллетень для голосования. Вы будете голосовать или нет и каким был бы ваш выбор, если бы в выборах участвовали такие кандидаты?".

Зеленского поддерживают 24,8% среди всех респондентов и 44,2% среди тех, кто придет на выборы.

Далее рейтинг выглядит следующим:

представитель ОПЗЖ Юрий Бойко - 7,3%

пятый президент Петр Порошенко - 6,5%

лидерка "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 3,9%.

При этом не определились - 24,6%.

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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале, то в парламент, по опросу, попадают 4 партии:

"Слуга народа" - 21,7%

ОПЗЖ - 8,7%

"Европейская солидарность" - 6%

"Батькивщина" - 5%.

Социологи опросили 2038 респондентов с 8 по 18 февраля.

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