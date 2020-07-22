Зеленскому написали петицию, чтобы не усиливать наказание за пьяное вождение

 
Ексклюзивы
1/5
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 765
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7119
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 720
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 594
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1899
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3456
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
6
9
8
11
Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование
Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Видео
Все видео
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
На "слугу" составили протокол о коррупции
На "слугу" составили протокол о коррупции
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский выполнил требование террориста
Зеленский выполнил требование террориста
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Интервью
1/5
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 234
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1287
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5175
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 216
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 15:58

Зеленскому написали петицию, чтобы не усиливать наказание за пьяное вождение

  Комментировать
Зеленскому написали петицию, чтобы не усиливать наказание за пьяное вождение
Законопроект подавал президент. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского призывают остановить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №2695 об усилении ответственности за вождение в пьяном виде, поскольку он является "диктаторским" и "увеличит уровень полицейского бесчинства и коррупции".

Соответствующая петиция Павла Куця от 15 июля набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, пишет "Українська правда".

"Расширение полномочий полицейских, которые предложены в этом законопроекте, является очередным "звоночком" к построению полицейского государства и следования за Россией в этом плане.

Эти пункты направлены только на сужение свободы водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества", - говорится в тексте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алкогольный антирекорд: в полиции рассказали о пьяницах за рулем

По мнению автора петиции, принятие этого или других похожих по содержанию законов "приведет к учащению трагедий, таких как преступления полицейских 23-24 мая в Кагарлыке".

Работники Нацполиции часто превышают существующие полномочия, поэтому в первую очередь должны рассматриваться вопросы "усиления ответственности работников милиции за превышение служебных полномочий и вынесение незаконных постановлений".

Также Павел Куць заявил, что общий вектор полномочий полицейских должен двигаться в сторону сужения, для приоритетного соблюдения прав и свобод граждан.

Сейчас обращение поддержали 28 тыс. 777 человек. Соответственно его должен рассмотреть президент.

13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушение повторно в течение года.

Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленскому написали петицию, чтобы не усиливать наказание за пьяное вождение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 17740
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 11034
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 10980
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 8029
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 7344
Политика
Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование
Труханов раскритиковал ОПЗЖ за попытку заблокировать стратегическое для города финансирование
5
 Просмотров: 27
Сенцов прокомментировал поход в политику
Сенцов прокомментировал поход в политику Просмотров: 54
"Слуги" написали закон против гомосексуализма
"Слуги" написали закон против гомосексуализма Просмотров: 198
США дали Китаю 3 дня на закрытие консульства в Хьюстоне
США дали Китаю 3 дня на закрытие консульства в Хьюстоне Просмотров: 423
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Луцкого террориста задержали
4
Зеленский выполнил требование террориста
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 17237
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua