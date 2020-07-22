Зеленскому написали петицию, чтобы не усиливать наказание за пьяное вождение

Законопроект подавал президент. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского призывают остановить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №2695 об усилении ответственности за вождение в пьяном виде, поскольку он является "диктаторским" и "увеличит уровень полицейского бесчинства и коррупции".

Соответствующая петиция Павла Куця от 15 июля набрала необходимое для рассмотрения количество голосов, пишет "Українська правда".

"Расширение полномочий полицейских, которые предложены в этом законопроекте, является очередным "звоночком" к построению полицейского государства и следования за Россией в этом плане.

Эти пункты направлены только на сужение свободы водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества", - говорится в тексте.

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По мнению автора петиции, принятие этого или других похожих по содержанию законов "приведет к учащению трагедий, таких как преступления полицейских 23-24 мая в Кагарлыке".

Работники Нацполиции часто превышают существующие полномочия, поэтому в первую очередь должны рассматриваться вопросы "усиления ответственности работников милиции за превышение служебных полномочий и вынесение незаконных постановлений".

Также Павел Куць заявил, что общий вектор полномочий полицейских должен двигаться в сторону сужения, для приоритетного соблюдения прав и свобод граждан.

Сейчас обращение поддержали 28 тыс. 777 человек. Соответственно его должен рассмотреть президент.

13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но дополнительно предлагает наказывать нарушителей административным арестом на 10-15 суток, а также лишением права управления на срок от 3 до 10 лет. Такое наказание водитель может получить, если совершит нарушение повторно в течение года. Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.