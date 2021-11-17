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среда, 17 ноября 2021 09:53

Зеленского застучали за пивом в пабе
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Зеленский был в пабе с Ермаком

Во вторник, 16 ноября, вечером президент Владимир Зеленский смотрел футбол в столичном пабе Pepper's Club.

Фото выложила в Instagram посетительница паба.

Зеленский смотрел игру футбольной сборной Украины с Боснией и Герцеговиной. Президент сидел за пивом, рядом был руководитель ОП Андрей Ермак.

"Сижу в пабе и болею за сборную. А тут президент пришел поболеть", - написала пользовательница сети.

"Режим "наш пацан" снова включили на полную. Видеообращения, "вовина тысяча". Теперь вот пивко под футбол. Ну и конечно Ермак рядом. Чтоб по-пацански все", - комментирует политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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16 ноября в восьмом туре квалификации в Кубок мира сборная Украины в гостях победила Боснию - 2:0. Национальная сборная вышла в плей-офф чемпионата мира-2022.

В августе прошлого года Зеленский с Ермаком ходили в McDonald's в Днепре.

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