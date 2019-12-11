Зеленского сравнили с Януковичем

Зеленский похожий на Януковича, когда пытается посадить Порошенко. Фото: www.depo.ua

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт сравнил президента Зеленского с Януковичем.

Такой вывод европейский политик сделал через дело, которое открыли против пятого президента Петра Порошенко, заявив об этом в Twitter.

По его словам, это Украина в худшем своем проявлении.

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"Янукович посадил в тюрьму Тимошенко по сфабрикованному иску, а теперь Зеленский, похоже, хочет сделать то же самое. Позор!", - написал Бильдт, процитировав новость об открытии в ГБР дела против Порошенко.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений.