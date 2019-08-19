Зеленского просят остановить Бужанского, который обзывает журналистов

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1737
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 378
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1665
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2070
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1935
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1368
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6660
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1710
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
5
5
6
4
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Дело &quot;Роттердам+&quot;: Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
Кто из новых нардепов служил в украинской армии
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
В Гостомеле напали на нардепа Куприя - он обвиняет Матиоса
Члены ОИК подрались во время заседания
Члены ОИК подрались во время заседания
Видео
Все видео
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
В здание ОИК бросили дымовую шашку
В здание ОИК бросили дымовую шашку
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Трамп заговорил про Зеленского
Трамп заговорил про Зеленского
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4761
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1665
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2070
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6660
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4745
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
19 августа 2019
Просмотров: 189
Похорони Брежнєва
За будинком Рад у Черкасах — півтори сотні людей. Чекають на приїзд президента Зеленського. — Давай обійдемо, — пропонує ...
понедельник, 19 августа 2019 19:48

Зеленского просят остановить Бужанского, который обзывает журналистов

  Комментировать
Зеленского просят остановить Бужанского, который обзывает журналистов
Максим Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Будущий народный депутат Максим Бужанский оскорблениями в адрес журналистки позорит "Слугу народа". Руководство партии и ее лидер Владимир Зеленский должны убедить его не приносить присягу народного депутата.

Об этом сказал депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Высоцкий в эфире одного из телеканалов.

"Журналисты наделены контрольной функцией общественной. На журналистах всегда была большая ответственность относительно формирования общественных настроений по отношению ко власти. Помним, как медиасообщество объединялось против Порошенко. У меня вопрос к медиасообществу: почему нет такого объединения против этих заявлений будущего депутата?

Такой человек не достоин быть частью украинского парламента. Руководство фракции и Зеленский должны призвать его не получать мандат и не принимать присягу. Позор, если этот человек будет в парламенте. Это позор Зеленского, "Слуги народа" и всего украинского общества", - сказал Высоцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Что же вы за дебилы?" - Бужанский резко высказался относительно 9 мая

Избранный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram назвал журналистку издания "Новое вермя" Ольгу Духнич "тупой овцой". Перед этим там вышло интервью Дмитрия Разумкова, в котором Духнич назвала Бужанского "ностальгирующим по СССР и временами Виктора Януковича".

Его поддержал однопартиец Александр Дубинский - он назвал "единственными серьезными депутатами" нового парламента себя, Бужанского и Дмитрия Разумкова - председателя партии "Слуга народа". А также пожалел, что в Верховной Раде не увидит экс-заместителя главы АП во времена Виктора Януковича Андрея Портнова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленского просят остановить Бужанского, который обзывает журналистов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Создали организацию для противостояния новой власти

Первый украинский храм выступил с решительной инициативой

Перед полетом имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 210624
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 33940
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 27253
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 18 Просмотров: 19226
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 3 Просмотров: 15958
Политика
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
Украина и Израиль решили проблемный вопрос
3
 Просмотров: 1152
"Хотим всех удивить" - в "Слуге народа" рассказали об укомплектованности Кабмина
"Хотим всех удивить" - в "Слуге народа" рассказали об укомплектованности Кабмина 1 Просмотров: 4626
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
Дело "Роттердам+": Вовк не собирается возвращаться в Украину и щеголяет фото из США
5
 Просмотров: 1593
Луценко назвал свою версию сливания заявления Богдана
Луценко назвал свою версию сливания заявления Богдана Просмотров: 2079
От экс-"регионала" Новинского до борца Беленюка: ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа
От экс-"регионала" Новинского до борца Беленюка: ЦИК зарегистрировала еще 93 нардепа Просмотров: 171
Больше всего комментируют
18
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
6
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
3
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 9686
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua