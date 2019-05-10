Зеленского подловили возле родительского дома

Автор: facebook.com/zelenskiy95 Зеленский провел памятные дни 8 и 9 мая в Кривом Роге

Победителя президентских выборов Владимира Зеленского заметили возле многоэтажки его родителей в Кривом Роге.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала местная жительница Анастасия Бимба.

Зеленский приехал к родителям в сопровождении охранников. На видео видно, как он везет чемодан к дому. В День победы над нацизмом, 9 мая, он посетил могилу своего деда Семена Зеленского, который прошел всю войну.

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Владимир Зеленский победил на выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. Победитель выборов предлагает провести ее 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Тогда он сможет распустить Верховную Раду, согласно закону, имеет право сделать это до 27 мая.