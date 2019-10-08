Зеленского оставили один на один с войной в Донбассе - Лукашенко

"И Европа молчит", - Лукашенко. ФОТО: сайт президента РФ

Запад оставил президента Украины Владимира Зеленского лицом к лицу с войной на Донбассе.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили наедине с этими проблемами", - сказал он.

По словам Лукашенко, в Киеве "этот процесс используют определенные силы без разбора, чтобы вообще подавить новую власть и нового президента".

"И Европа молчит. Вы знаете, о ком я говорю".

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У Зеленского, указал президент Беларуси, "бросают камни" и с Запада, и с Востока.

"Да опомнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

"Если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно нужно было собраться и что-то решать".

26 сентября Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс.