Зеленского обвиняют в тайных переговорах с россиянами в Омане. Банковую забрасывают запросами

Почему Зеленский летал в Оман, спрашивают нардепы

Во фракции партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" предполагают, что президент Владимир Зеленский провел в Омане тайные переговоры с русскими, и хотят услышать его комментарий.

"Никакого официального визита не было –- была поездка в частных или иных целях. И поэтому нас всех очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией.

Очень похоже на тайные переговоры. Возникает простой вопрос: что же это было", – заявил с трибуны председатель фракции "ЕС" Артур Герасимов, пишет "Українська правда"

Между тем другой нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко направил депутатский запрос в Офис президента относительно поездки Зеленского.

Сделал запрос в Офис президента о поездке Зеленского в Оман. Хочу узнать, кто именно организовывал визит Зеленского в Оман? По чьему приглашению он туда полетел? Действительно ли перелет Зеленского был чартерным рейсом? Кто оплатил перелет? Почему президент Украины проживал в отеле The Ritz-Carlton? Кто оплачивал проживание?Ждем официального ответа", – заявил нардеп.

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5 января президента заметили в Омане – ряд СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей, и обнародовали фото. В Офисе президента заявили, что Зеленский отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом.