Зеленского будут выдвигать на второй срок

Зеленского могут выдвинуть на 2 срок. Фото: ТСН

Члены партии "Слуга народа" будут просить президента Владимира Зеленского вновь принять участие в выборах главы государства.

"Мы будем просить его идти на второй срок. А как он решит, это уже его личное решение", - сказал глава фракции Давид Арахамия на брифинге после съезда партии.

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13 марта проходит съезд "Слуги народа". Партия создала в своей структуре новые органы - политический совет и национальный совет общин.

В начале своей каденции Зеленский убеждал, что идет только на один срок. О втором сроке он впервые заговорил во время пресс конференции 20 мая 2020. Политик сказал, что подумает над этим. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что о втором сроке можно будет говорить тогда, когда станет ясно, успел ли Зеленский выполнить свои обещания. Нардеп Гео Лерос заявил, что глава государства во время празднования своего дня рождения сказал, что собирается на второй срок.