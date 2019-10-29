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вторник, 29 октября 2019 15:18

Зеленского будут пикетировать из-за отвода войска

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Зеленского будут пикетировать из-за отвода войска
Из-за отвода армии на Донбассе под ОП собирается пикет. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Во вторник под стенами Офиса президента состоится акция против отступления украинской армии на Донбассе.

Об этом сообщается на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook

"Сегодня началось "разведения войск"на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть расхождения в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день.

Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество.

В украинское медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.

При этом власти сознательно игнорируют тот многомиллионный голос украинского народа, которы говорит свое нет капитуляции, выходя на ​​площади украинских городов", - говорится в анонсе.

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Акция запланирована на 19.00.

В движении "предупреждают власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан".

"Украинское общество не поддерживает "разведения" войск, которое все больше выглядит как отступление, без объективных на то причин.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам", - говорится в сообщении.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 Луганской области началось в 12:00.

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.

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Дата
29
октября

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