Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России

Решение Беларуси не соответствует духу отношений с Украиной, говорит Зеленский. Фото: Reuters

Выдача Беларусью "вагнеровцев" России - несправедливое решение, которое будет нести трагические последствия. Об этом в субботу утром заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это удивительно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Во-первых, публично наговорить о каком-то вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративно отдать третьей стороне.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил: Офис генерального прокурора Украины обращался к Генпрокуратуре Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Белорусская сторона оставила обращение без ответа.

"Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - заявил Зеленский.

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"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровци" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровци" очень хорошо умеют", - заявил президент Украины.

Беларусь передала России 32 задержанных "вагнеровца". Запрос Украины на их экстрадицию проигнорировали. Группу задержали ночью под Минском 29 июля.