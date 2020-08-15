Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 396
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1971
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1503
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 486
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1305
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 864
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2358
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1467
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18864
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
8
7
6
4
14
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Белецкий заявил о решении Нацкорпуса участвовать в выборах
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Значительные очереди к избирательным участкам говорят о фальсификации со стороны ЦИК Беларуси - СМИ
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
Центр управления полетом: как умные технологии помогают Кличко управлять мегаполисом
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Украинские депутаты присоединятся к подписанию заявления ПАСЕ о выборах в Беларуси
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Кравчук сообщил, куда могут перенести заседание ТКГ из Минска
Сергей Притула идет в мэры Киева
Сергей Притула идет в мэры Киева
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1575
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 864
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1746
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2358
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 243
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
суббота, 15 августа 2020 10:19

Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России

  Комментировать
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью &quot;вагнеровцев&quot; России
Решение Беларуси не соответствует духу отношений с Украиной, говорит Зеленский. Фото: Reuters

Выдача Беларусью "вагнеровцев" России - несправедливое решение, которое будет нести трагические последствия. Об этом в субботу утром заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это удивительно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Во-первых, публично наговорить о каком-то вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины - прежде всего Украины - демонстративно отдать третьей стороне.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил: Офис генерального прокурора Украины обращался к Генпрокуратуре Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Белорусская сторона оставила обращение без ответа.

"Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба прокомментировал поездку Зеленского в Беларусь

"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "вагнеровци" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровци" очень хорошо умеют", - заявил президент Украины.

Беларусь передала России 32 задержанных "вагнеровца". Запрос Украины на их экстрадицию проигнорировали.

Группу задержали ночью под Минском 29 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Над священной книгой 5 лет работали монахи

Запатентовали зубоврачебное кресло

Самое читаемое
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
Пышногрудая фитнес-модель полностью обнажилась в бассейне
11
 Просмотров: 38927
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 37100
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
В Беларуси приземлился спецборт ВКС России
2
 Просмотров: 16416
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии
3
 Просмотров: 11520
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 9171
Политика
Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
Иран не отказывался платить компенсацию за сбитый самолет МАУ Просмотров: 207
Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020 года
Всеукраинское социологическое исследование определило лидеров перед местными выборами 2020 года Просмотров: 621
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19 2 Просмотров: 297
Местные выборы: члены ТИК жалуются на отсутствие зарплат
Местные выборы: члены ТИК жалуются на отсутствие зарплат Просмотров: 144
Министр Степанов защищает интересы украинцев при медреформе лучше, чем Супрун - опрос
Министр Степанов защищает интересы украинцев при медреформе лучше, чем Супрун - опрос Просмотров: 369
Больше всего комментируют
3
Протесты в Беларуси: более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране
3
Зеленский просит парламент собраться ради минималки
2
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
1
"Прекратите вырубать леса, пенсионеров и больных детишек" - Бобул опубликовал обращение с кучей ошибок
Голосов: 17399
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua