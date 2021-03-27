Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии

Президент призвал политиков внимательно подбирать слова. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский заявил, что высказывания политиков мешают просмотру индийским правительством решения об ограничении на экспорт вакцины CoviShield.

"Следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - сказал Зеленский, передает пресс-служба президента.

Он призвал этих политиков взвешенно подбирать слова.

"Ибо за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - заявил президент.

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На этой неделе Украина получила 215 тыс. доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Подписанный контракт предусматривает почти 2 млн. доз вакцины.

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что задержка в доставке в Украину из Индии вакцины против Covid-19 не затянется надолго. В связи с ростом заболеваемости Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса разработки Oxford / AstraZeneca - с целью удовлетворения внутреннего спроса на препарат.