Зеленский завернул закон о ревизии субсидий

Законопроект имел целью уменьшить расходы государства на субсидии. Фото: УНІАН

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул в Верховную Раду закон о системе проверок получателей субсидий и других социальных выплат.

Об этом сообщает сайт парламента.

По закону органы власти должны проверять реальное материальное положение получателей субсидий, других государственных выплат.

Так планировали увеличить адресность выплат и уменьшить расходы государства на содержание граждан, не имеющих права на соответствующие выплаты, сообщает "Громадське"

Получателей выплат планировали проверять на достоверность данных, лицо подает в государственные органы для получения выплат.

Предполагалось, что такую проверку осуществлять как при подаче документов, так и при получении выплат.

Текста предложений от президента по закону в Верховную Раду не поступало.

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В этом сезоне субсидианты смогут самостоятельно выбрать банк, где будут получать деньги на оплату коммунальных. Ранее помощь забирали исключительно в отделениях Ощадбанка и Укрпочты.