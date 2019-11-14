Зеленский записал странное видео

Отмена моратория - это отмена экономического рабства, говорит президент. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский поблагодарил нардепов от "Слуги народа" за принятие в первом чтении законопроэкта о рынке земли.

Видео появилось в Facebook.

"Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство".

"Каждый украинец станет владельцем своей земли", - заявил глава государства.

Об открытии рынка земли обязательно напишут в учебниках истории, добавил Зеленский.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.