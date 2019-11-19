Зеленский заговорил о выборах в ОРДЛО

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы.

Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.