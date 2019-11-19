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вторник, 19 ноября 2019 14:17

Зеленский заговорил о выборах в ОРДЛО

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Зеленский заговорил о выборах в ОРДЛО
Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы.

Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны", - сказал Зеленский.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым.

Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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