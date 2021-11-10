Зеленский: За двое суток от Covid потеряли больше украинцев, чем за два года войны

Зеленский обратился к украинцам в среду вечером.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение.

"За прошедшие двое суток от ковида умерли более полутора тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны", - заявил Зеленский.

"Что объединяет сегодня 93% заболевших Covid в Украине? Все они - не вакцинированы.

Во сколько раз, согласно исследованиям, вакцинация уменьшает риск смерти от дельта-штамма коронавируса? В одиннадцать.

Сколько человек умирает от ковида в Великобритании и Германии? В 12 раз меньше, чем весной.

Что объединяло вчера большинство умерших от ковида в Украине? Все они были не вакцинированы", - сказал президент.