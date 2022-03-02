Зеленский выслушал руководителей городов

Зеленский побеседовал с мэрами городов. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов, главами областных государственных администраций и руководителями военных администраций.

Обсудили текущую ситуацию в стране, подготовку городов к обороне и ее ход, возведение укреплений, КПП, обеспечение техникой и оружием и тому подобное, сообщает Офис президента.

Президент Украины подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Отдельное внимание было уделено комплектованию Сил территориальной обороны и их координации с местными властями и правоохранителями.

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Главы местных властей проинформировали Главу государства о количестве жертв среди гражданского населения, ущербе, причиненном инфраструктуре, государственном и частном имуществе. Были определены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствие и организация "зеленых коридоров", где это нужно.

Глава Херсонской Военно-гражданской администрации Геннадий Лагута заявил, что на встрече договорились о гуманитарном коридоре для Херсона.

"Будет сформирован единый гуманитарный конвой помощи для Херсона и области. С главами РГА и ТГ уже формируем список всех необходимых вещей. Не допустим гуманитарного кризиса на Херсонщине!" ,сообщает Лагута.

В Одессе народный депутат Артем Дмитрук, исключенный из партии "Слуга народа", обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отстранить мэра города Геннадия Труханова за саботаж.