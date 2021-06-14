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понедельник, 14 июня 2021 04:50

Зеленский выразил благодарность лидерам стран Большой семерки за поддержку Украины во время саммита

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Зеленский выразил благодарность лидерам стран Большой семерки за поддержку Украины во время саммита
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран "Большой семерки" за поддержку Украины в ходе саммита в Великобритании.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", – подчеркнул Зеленский.

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Лидеры государств Большой семерки на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.

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