Зеленский выразил благодарность лидерам стран Большой семерки за поддержку Украины во время саммита

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам стран "Большой семерки" за поддержку Украины в ходе саммита в Великобритании.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым - это Украина", – подчеркнул Зеленский.
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Лидеры государств Большой семерки на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты.
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