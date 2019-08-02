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пятница, 02 августа 2019 14:12

Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн: обмани - к вам придут

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Зеленский &quot;выбил&quot; из Иванчука 175 млн: обмани - к вам придут
"Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 млн гривен есть?" ФОТО: Reuters

Президент Владимир Зеленский потребовал от депутата-мажоритарщика Андрея Иванчука 175 миллионов гривен на ремонт дорог.

"Я здесь вижу господина Иванчука. Вы же стали депутатом, я слышал? Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились, вы же из Коломыи? 175 миллионов гривен есть?" - сказал Зеленский на совещании в Ивано-Франковской ОГА.

"Что вы в этот бюджет? Вы уже от него отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов, можете помочь? Просто такой мужской вопрос. У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги, но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь им?" - сказал президент.
И добавил, что может назвать фамилии знакомых Иванчука, у которых 175 миллионов есть "на завтрак, на обед и на ужин".
Если же Иванчук "обманет" Зеленского, президент заявил, что даст "все его адреса и телефоны" и к нему "придут" - "Не приедут, потому что дорог нет".

"Вопрос решили", - сказал Зеленский, предлагая новому главе ОГА Денису Шмыгалю искать деньги на дороги еще в других мажоритарщиков.

На заседании Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. Последние 1,5 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая входит в корпорацию ДТЭК Рината Ахметова.

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