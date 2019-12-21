Зеленский ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности

Решение касается усиления кибербезопасности. Фото: "5 канал"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности", сообщает РБК-Украина.

Контроль за выполнением решения Зеленский положил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Также президент назначил Михаила Коваля председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности Украины. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией Сената США, передает пресс-служба СНБО.