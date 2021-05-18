Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на обеспечение национальной безопасности

Решение заставляет Кабмин увеличить расходы на безопасность. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении объема расходов на обеспечение национальной безопасности и обороны.

Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО, сообщает Офис президента.

Кабинету министров необходимо предусмотреть в Бюджетной декларации на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от запланированного объема ВВП для сектора безопасности и обороны Украины;

Кабмин имеет право предоставления государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования - резидентов Украины по кредитам, привлекаемым для финансирования повышения обороноспособности государства.

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При подготовке проектов законов о государственном бюджете Украины на 2022 2023, 2024 годы потребуется увеличить объем расходов на нацбезопасность и оборону Украины с учетом военно-политической ситуации и требований законодательства к пересмотру доходной части государственного бюджета.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на вопрос о возможности обмена представителей пророссийской партии ОПЗЖ на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.