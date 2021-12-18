Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии биобезопасности

Президент ввел в действие решение СНБО о стратегии биобезопасности и биологической защиты. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Стратегии биобезопасности и биологической защиты".

Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса президента.

Достижение целей стратегии будет в два этапа: первый – 2022–2025 годы, второй – 2026–2030 годы. Контроль за исполнением решения возложили на секретаря СНБО Алексея Данилова.

В тексте самой стратегии подчеркивается, что биобезопасность является одной из самых важных составляющих экологической и национальной безопасности Украины.

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В стратегии уточняется, что проблемой, тормозящей реализацию госполитики в сфере биобезопасности, является отсутствие единого органа, который бы охватывал надзор за осуществлением мероприятий, прогнозировал, идентифицировал и оперативно реагировал на биологические угрозы, координировал планы противодействий биологическим угрозам и подавал предложения относительно их корректировки в соответствии с текущей ситуацией в государстве.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил решение "О Стратегии биобезопасности и биологической защиты" 15 октября.