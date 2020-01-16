Зеленский встретился со "слугами"

Руководство "Слуги народа" совместно с президентом Владимиром Зеленским и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учетом предложений законопроект о децентрализации власти.
Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщает "Інтерфакс-Україна"
"Мы общались с нашими коллегами в зале, и у них есть замечания по поводу полномочий префектов.
Поэтому решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами из других фракций, для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", – рассказал нардеп.
Такое решение было принято после переговоров с главами фракций и групп и консультаций с президентом.
Соответствующий законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" вносил президент.
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Первый законопроект о децентрализации президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 13 декабря.
Однако Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал его.
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