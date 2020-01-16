Зеленский встретился со "слугами"

Руководство "Слуги народа" совместно с президентом Владимиром Зеленским и другими фракциями решили снять с рассмотрения и доработать с учетом предложений законопроект о децентрализации власти.

Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Автор: president.gov.ua Президент встретился с председателем и заместителями председателя фракции "Слуга народа".

"Мы общались с нашими коллегами в зале, и у них есть замечания по поводу полномочий префектов.

Поэтому решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами из других фракций, для того чтобы найти компромиссную позицию, в том числе поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после того выносить законопроект в зал", – рассказал нардеп.

Такое решение было принято после переговоров с главами фракций и групп и консультаций с президентом.

Соответствующий законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" вносил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акция с "отставкой" Гончарука может иметь российский след – "Слуга народа"

Первый законопроект о децентрализации президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде 13 декабря. Однако Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не поддержал его.