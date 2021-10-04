Зеленский встретился с семьей Кузьмы

Президент Владимир Зеленский встретился с семьей певца и телеведущего Андрея Кузьменко, которому посмертно присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Государства.

Об этом сообщил сайт президента в понедельник.

Глава государства передал награду погибшего певца отцу Виктору Кузьменко.

На встрече также мать Андрея Кузьменко Ольга, его вдова Светлана Бабийчук и дочь Мария-Барбара Кузьменко.

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"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", - сказал Зеленский.

"Спасибо за добрую память о сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в вашей государственнической работе", - сказал отец музыканта.

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Трагедия произошла возле села Лозуватка на Днепропетровщине. Музыканту было 46 лет. Звание Героя Украины певцу присвоили в августе прошлого года.