Зеленский встретился с послом Китая - говорили об инвестициях

Владимир Зеленский провел переговоры с послом Ду Веем. Фото: Twitter

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китая Ду Веем.

Политики обсудили развитие сотрудничества между странами. О встрече Зеленский написал в Twitter.

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"Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - сообщил он.

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани отменил визит в Украину. Планировал встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.