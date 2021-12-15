Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии

В среду, 15 декабря, президент Владимир Зеленский встретился и провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Рад нашему знакомству с канцлером Германии Олафом Шольцом. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал он, добавив, что пригласил нового канцлера в Украину с визитом.

Автор: twitter.com/ZelenskyyUa Владимир Зеленский провел переговоры с Олафом Шольцом

Также Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям.

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года", - подчеркнул президент.

С Макроном Зеленский обсудил вопросы сотрудничества Украины и Франции

"Надеюсь, что председательство Франции в Совете ЕС будет уделять особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - добавил Зеленский.

Автор: twitter.com/ZelenskyyUa Зеленский в Брюсселе встретился с Макроном

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Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести общий саммит Украины, Азербайджана и Турции. Саммит должен быть проведен в феврале 2022 года в Киеве.