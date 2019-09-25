Зеленский встретился с Лавровым в ООН - российское СМИ

Разговор был "вполне деловой". ФОТО: Сайт президента РФ

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече глав делегаций на Генассамблее ООН.

Об этом сообщило российское медиа "РИА-Новости", основанное государственным предприятием "Россия сегодня". Оно ссылается на источник в делегации РФ.

Разговор был "вполне деловой", отметил источник.

Других подробностей не указывают.

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Во время визита в США у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча.