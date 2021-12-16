Зеленский встретился с канцлером Австрии, не желающим санкций против "Северного потока - 2"

В ОП не сообщили, говорили ли политики о российском газопроводе. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Политики говорили об экономическом сотрудничестве по итогам официального визита президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года, сообщает "Радио свобода".

"Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке", - сообщил Зеленский.

Он надеется на фиксацию Веной европейской перспективы Украины в общей декларации. Зеленский поблагодарил Нехаммера за поддержку территориальной целостности Украины и участие в учредительном саммите "Крымской платформы".

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Офис президента не сообщил, обсуждали ли "Северный поток-2". Нехаммер ранее говорил, что санкции против газопровода из-за ситуации на российско-украинской границе повредят Евросоюзу.

Поддерживая Украину, ЕС также защищает свои границы. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, выступая на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе. Страны Евросоюза должны понимать последствия наступления России.