Зеленский встретился с гендиректором Apple: что обсудили

Президент Владимир Зеленский встретился в США с генеральным директором Apple Тимом Куком. Обсудили украинизацию персонального помощника Siri.
Сейчас в настройках Siri украинского языка нет, русский есть.
Также говорили о проекте переписи населения, который Apple успешно воплотила в США, и о возможности сотрудничества при реализации аналогичного задания в Украине.
Также возможность сотрудничества в области программирования для школьников, студентов, ветеранов, работников сферы здравоохранения, обеспечение компьютерной техникой школ и учителей - на поддержку программ, которые уже реализуют в Украине.
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Обсудили и возможность строительства компанией Apple дата-центра для сервисов iCloud в Украине, по примеру центра в Дании. Речь шла и о локализации продуктов Apple.
"Надеюсь, динамика развития компании Apple и темпы цифровизации нашего государства помогут создать историю успеха Apple в Украине и Apple с Украиной", - сказал Зеленский.
Вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступает за открытие в Украине представительств компаний Google и YouTube.
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