Зеленский встречался с МВФ и заявляет о "важности" сотрудничества

Владимир Зеленский начал говорить о сотрудничестве с МВФ. Фото: pravda.com.ua

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом. Об этом он написал в Facebook.

"Во время встречи 23 февраля речь шла о сотрудничестве Украины с МВФ", - говорится в заметке.

Зеленский заявил о "важности продолжения такого сотрудничества для дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране, притоке инвестиций и повышении стандартов жизни граждан".

Шоумен рассказал представителю МВФ о своей предвыборной программе и первые шаги в случае, если его изберут президентом.

"Среди прочего это установление верховенства права, реформа органов и сектора безопасности, искоренения коррупции, инициирование земельной реформы, обеспечения стабильности банковской системы и независимости работы НБУ", - говорится в сообщении.

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30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты. Выборы главы государства состоятся 31 марта.