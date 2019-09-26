Зеленский: встреча в "нормандском формате" пока не согласована

Зеленский рассказал о встрече в "нормандском формате". Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран "нормандского формата" пока не согласована.

"Мы говорили с госпожой Меркель по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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Недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера".