Зеленский вспомнил о ФОПах и войне на встрече с руководителями IT-компаний

 
Ексклюзивы
1/5
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 324
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 414
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2097
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1656
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Посмотреть, как Шэрон Стоун расследует настоящие преступления, и почитать украинское фэнтези – топ-12 идей для насыщенных выходных
Просмотров: 549
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
Просмотров: 693
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
"Почему педагоги должны быть какие-то зашоренные?": как директоров школ учили стрелять - фото и видео
Просмотров: 1395
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 6525
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
"Худший сценарий – это вернуть Донбасс на российских условиях" - политтехнолог
Просмотров: 513
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
3
5
3
4
3
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде &quot;УДАРа&quot;
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде "УДАРа"
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на &quot;Интере&quot;
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
В Украину прилетели еще 85 тонн боеприпасов из США
Видео
Все видео
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Скандал с Трухиным: Зеленский с Ермаком не видели видео с ДТП
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Посол Украины поставил на место пропагандистку Лукашенко
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1314
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 963
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1161
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 153
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
пятница, 04 февраля 2022 22:20

Зеленский вспомнил о ФОПах и войне на встрече с руководителями IT-компаний

  Комментировать
Зеленский вспомнил о ФОПах и войне на встрече с руководителями IT-компаний
Зеленский встретился с руководителями крупнейших IT-компаний. Фото: Channel info Fedorov

Президент Владимир Зеленский встретился с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний. Встреча прошла сегодня вечером, 4 февраля, около 17.00 в PM Hall.

Об этом сообщили специализированному изданию dev.ua три независимых источника в IT-компаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2021 году в Украине появилось 34 тыс. новых компаний. Где наибольший прирост

Зеленский призвал IT-компании вступать в Дия City. Это специальный налоговый и организационный режим работы IT-отрасли, альтернатива ФОПам.

На встрече Зеленский пообещал, что ФОПы трогать никто не будет. "Это личные размышления Данила Гетьманцева", - отмечает собеседник dev.ua, владелец одной из крупных IT-компаний.

Кроме того, Зеленский заверил собравшихся, что войны не будет. "Нет такой вероятности, по его мнению", - добавил еще один собеседник.

"Встреча была неформальной и в целом прошла в положительном ключе. Присутствовали на ней около 70-80 руководителей и владельцев украинских IT компаний. Из нее стало ясно, что IT - в приоритете для государства. Очень много времени было уделено теме профильного образования. После запуска Дия.Сити ее развитие станет приоритетом №1", рассказал после встречи еще один из топов индустрии.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине мощнейшего ИT-хаба в Центральной и Восточной Европе.

За пять лет Дия.City позволит увеличить объем ИT-рынка вдвое, заявил президент. Основной закон №1667-IX о Дия.City принят парламентом и подписан президентом летом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский вспомнил о ФОПах и войне на встрече с руководителями IT-компаний». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
февраля

Женщина впервые стала премьер-министром

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 15517
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки
16
 Просмотров: 14157
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10431
&quot;Плакала, когда очнулась&quot; - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком
"Плакала, когда очнулась" - врачи дали прогноз раненой днепровским стрелком Просмотров: 10215
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 8055
Политика
Заработала "горячая линия" терробороны
Заработала "горячая линия" терробороны Просмотров: 117
Канцлер Германии посетит Украину
Канцлер Германии посетит Украину Просмотров: 153
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 3636
Блинкен и Кулеба обсудили возможную публикацию фейкового видео РФ для вторжения
Блинкен и Кулеба обсудили возможную публикацию фейкового видео РФ для вторжения Просмотров: 207
Кличко заявил, что "УДАР" пойдет на выборы самостоятельно и не опроверг возможного участия в президентских выборах, - СМИ
Кличко заявил, что "УДАР" пойдет на выборы самостоятельно и не опроверг возможного участия в президентских выборах, - СМИ Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
1
Зеленского готовят на второй срок. Образ для кампании придумали – СМИ
1
Резников: Ситуация с российскими войсками на границе не изменилась, в ОРДЛО – паника
1
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
Голосов: 1197
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть