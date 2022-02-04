Зеленский вспомнил о ФОПах и войне на встрече с руководителями IT-компаний

Зеленский встретился с руководителями крупнейших IT-компаний. Фото: Channel info Fedorov

Президент Владимир Зеленский встретился с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний. Встреча прошла сегодня вечером, 4 февраля, около 17.00 в PM Hall.

Об этом сообщили специализированному изданию dev.ua три независимых источника в IT-компаниях.

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Зеленский призвал IT-компании вступать в Дия City. Это специальный налоговый и организационный режим работы IT-отрасли, альтернатива ФОПам.

На встрече Зеленский пообещал, что ФОПы трогать никто не будет. "Это личные размышления Данила Гетьманцева", - отмечает собеседник dev.ua, владелец одной из крупных IT-компаний.

Кроме того, Зеленский заверил собравшихся, что войны не будет. "Нет такой вероятности, по его мнению", - добавил еще один собеседник.

"Встреча была неформальной и в целом прошла в положительном ключе. Присутствовали на ней около 70-80 руководителей и владельцев украинских IT компаний. Из нее стало ясно, что IT - в приоритете для государства. Очень много времени было уделено теме профильного образования. После запуска Дия.Сити ее развитие станет приоритетом №1", рассказал после встречи еще один из топов индустрии.

Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине мощнейшего ИT-хаба в Центральной и Восточной Европе. За пять лет Дия.City позволит увеличить объем ИT-рынка вдвое, заявил президент. Основной закон №1667-IX о Дия.City принят парламентом и подписан президентом летом.