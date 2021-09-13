Зеленский вручил орден одному из главных героев сериала "Слуга народа"

Станислав Боклан играл роль премьера. Кадр из сериала "Слуга народа"

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино отметил государственными наградами актеров и работников кино. Об этом говорится в указе президента от 11 сентября.

Орденом "За заслуги" III степени Зеленский наградил, в частности, актера Станислава Боклана, сыгравшего в сериале "Слуга народа" роль премьер-министра.

Также орден получили: ведущий телеканала "1+1" Юрий Горбунов, кинорежиссер Михаил Ильенко, председатель Национального союза кинематографистов Украины Александр Янчук.

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Ордена княгини Ольги III степени получили четыре актрисы - Людмила Ефименко, Екатерина Кистень, Леся Самаева и Ольга Сумская.

Актрисе Нине Антоновой присвоели звание народной артистки Украины.

Станислав Боклан - народный артист Украины. По случаю Дня украинского кино актриса Ольга Сумская поделилась архивными кадрами.