Зеленский воспринимает Раду как дополнение к своему Офису - Рахманин

"У него странное, ошибочное и опасное отношение к парламенту", - Рахманин. ФОТО: LIGA.net

Президент Владимир Зеленский воспринимает Верховную Раду как дополнение к Офису президента.

Такое мнение председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин озвучил в интервью "Украинской правде".

"У него странное, ошибочное и опасное отношение к парламенту. У него отношение к парламенту, как к обслуге. Он почему-то воспринимает высший законодательный орган, который называется Верховная Рада, как какое-то приложение к Офису президента", - сказал Рахманин.

Такое же отношение, по его мнению, и к Кабмину.

"Есть распределение ветвей власти, компетенция, которая распределена между каждой из ветвей власти. Нарезка задач Верховной Раде или Кабинету министров не принадлежит к функционалу, который прописан в Конституции к президенту".

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В середине сентября некоторые депутаты жаловались журналистам, что в Офисе президента из депутатов и руководства фракции "Слуги народа" хотят сделать "ручных животных".