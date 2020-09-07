Зеленский, Верховная Рада и Кабмин стремительно теряют рейтинги

73% украинцев не одобряют деятельность Верховной Рады. Довольны работой парламента лишь 16%.

Такие данные июльского опроса социологической группы "Рейтинг".

Фото: Автор: "Рейтинг"

Работу Кабинета министров под руководством Дениса Шмыгаля одобряют 17% респондентов. Неудовлетворительной считают 59%.

47% опрошенных не устраивает деятельность президента Владимира Зеленского. Поддерживают его действия 42% украинцев.

Согласно исследованию, больше всего деятельностью Зеленского недовольны жители востока Украины, меньше - центральные регионы.

Больше всего деятельностью Зеленского недовольны жители восточных регионов Украины, меньше - центральных. Деятельность правительства больше не одобряет Центр, а Верховной Рады - Запад.

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Соцопрос проводили согласно случайной выборке, включавшей 2472 украинском.

По результатам опроса Центра Разумкова деятельность руководителя МВД Арсена Авакова негативно оценивают 70% украинцев, деятельность главы СБУ Ивана Баканова - 43,9% опрошенных, генпрокурорки Ирины Венедиктовой - 49,5%, директора НАБУ Артема Сытника - 51,2%, и.о. . директора ГБР Александра Соколова - 41,2%, экс-руководителя САП Назара Холодницкого - 49,1%.