Зеленский ведет Украину вперед, но зигзагами - дипломат ООН

Зеленский ведет Украину вперед, считает Богдан Нагайло. Фото: Сергей Старостенко

Власть Зеленского ведет Украину вперед, но зигзагами, сказал в интервью журналу "Краина" дипломат Богдан Нагайло.

"Сначала Зеленский выглядел продолжением экранного Голобородько. Подошел к управлению государством поверхностно. Имел хорошие намерения относительно реформ, но не понимал, как функционирует система. Не знал, насколько коррумпированы суды и влиятельные олигархи. Допустил ошибок. Взял в команду ближайших бизнес-партнеров. Создание партии наскоро вылезло боком. Вышел конгломерат различных интересов. Считал себя объединительным фактором. Но не ожидал такой ненависти и критики от сторонников Порошенко. Но Зеленский не капитулировал перед Россией ", - считает.

В последние месяцы перешел Рубикон и начал контрнаступление против олигархов, добавил Нагайло.

"Понял, что с ними невозможно договориться, как считал его предшественник. С пятой колонной - тем более. Пойти против Медведчука и Москвы, закрыть их каналы было решительным шагом".

Для завершения реформ украинцы должны пройти шоковую терапию.

"В экономической, правовой, правоохранительной. Как поляки, чехи, литовцы, латыши, эстонцы. А у нас ждут всего и сразу. Или обвиняют глав. Должны быть поддержка и понимание. Зеленскому нужна эффективная коммуникация. Следует не только записывать короткие видео, а садиться перед камерой и четко объяснять вызовы и возможности народа. Должен взять в команду эффективных руководителей ", - подытожил.

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По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не было выполнено. В частности, не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также не выполнено заявления о прекращении войны. Зато достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.