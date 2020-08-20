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четверг, 20 августа 2020 11:54

Зеленский в робочее время занимается агитацией. Офис президента пиарит его партию
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Президент Владимир Зеленский продолжает поездки по областям. В пятницу он прилетел в Херсонскую область.

Фото опубликовал Офис президента. На нем Зеленского сопровождает руководитель ОП Андрей Ермак.

 

"Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках национальной программы "Большая стройка".

Также Владимир Зеленский примет участие в презентации стратегии развития Херсонской области.

Кроме того, президент посетит местные предприятия, осмотрит их производственные мощности и пообщается с коллективами", - говорится в сообщении.

Также Офис президента включил трансляцию, где идет реклама партии "Слуга народа" перед местными выборами.

 

Трансляция началась с надписи "Зе! Местные. Херсон". Далее показали Зеленского, который выходит на сцену на фоне рекламы "слуг".

 

На мероприятии под политической рекламой, которое называлось "Презентация Стратегии развития Херсонской области", сидели Ермак и его заместитель Сергей Трофимов.

 

"Во время моих рабочих поездок получаю очень положительный заряд", - сказал Зеленский за трибуной с лого "Зе! Местные" и "vybory2020.com (ссылка на сайт "Слуга народа", которая готовится к местным выборам 25 октября. - Gazeta.ua ). "В каждом регионе есть много проблемных вопросов, много обращений местных жителей", - продолжил президент.

 

После Зеленского на сцене выступал председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

 

"Я хочу пожелать нам успехов на этих местных выборах. Результат может быть, если сделаем его в очередной раз вместе", - заявил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отправится в агитационное турне. Будет хлеб и зрелища

В минувшую среду президент Владимир Зеленский прилетал в Запорожскую область смотреть строительство дорог в рамках программы "Большая стройка".

Также он участвовал в представлении кандидата в мэры Запорожья от "Слуга народа".

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Комментарии

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20
августа

Ограничили доступ к европейским и американским радиостанциям

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Голосов: 17445
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