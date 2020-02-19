Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами

Офис президента так и не научился общаться со СМИ и обществом. Фото: УНИАН

Не исключено, что Офис президента не будет подавать в суд на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" из-за публикации о поездке главы государства в Оман.

Об этом Gazeta.ua сказала председатель организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева.

"Надеюсь, если представление в суд будет, то цивилизованным. И пусть суд разбирается: насколько это журналистское расследование качественное. Есть ли там дезинформация. Не исключено, что Банковая и не будет подавать. Может быть, что поугрожали и на этом все закончится.

ОП заявили о суде, потому что у "Радио Свобода" на самом деле слабое расследование. Даже если все, что они сделали, правда. Доказательная база - плохая.

В том и проблема, что некачественные расследования дают политикам возможность отметать их результат.

Конечно, юристы очень тонко поработали с публикацией. Все сведено к оценочным суждениям. Я за то, чтобы расследовательская журналистика была качественной. Доказательства должны быть такими, чтобы с ними можно было идти в суд. В журналистике нельзя все прикрывать только оценочными суждениями.

Суд может принять сторону журналистов, но исходя из того, что все - оценка. И это плохо. Потому что в расследованиях должны быть факты. "Схемы" же даже не потрудились сказать: источники приближенные к тому-то или это версия. Так подали, чтобы сформировать у зрителя полное ощущение, что сказанное и является правдой.

В коммуникационной работе ОП - косяки на косяках

С другой стороны, в коммуникационной работе ОП были косяки на косяках. Начиная с тайной поездки Зеленского в Оман. Она сама по себе не могла быть скрытой. Все поездки президента должны быть открытыми. Другое дело, что могут быть различные непубличные встречи. Недоверие вызвали действия офиса - это отрицали, то подтверждали, потом устраивали какие-то смешные встречи в Омане. Это и внушает подозрение, что там что-то было. Что власть что-то скрывает.

Те, кто занимаются коммуникацией в команде президента, не имеют достаточного опыта. Не в тех областях работали. Занимались пиаром в худшем смысле этого слова. Когда речь идет не об открытости и прозрачности, а наоборот - когда надо прикрыть клиента. Не понимают, на каких механизмах должна строиться коммуникация политика такого уровня - не только с журналистами, но и с обществом.

СМИ в свою очередь должны придерживаться стандартов", - говорит Наталья Лигачева.

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На прошлой неделе журналисты "Радіо Свобода" опубликовали материал "Обманчивый отпуск", в котором рассказывается, что президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пользовались одним самолетом в Омане.