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среда, 03 ноября 2021 11:00

Зеленский уже "избрал" председателя ДБР - СМИ

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Зеленский уже &quot;избрал&quot; председателя ДБР - СМИ
Цель Зеленского – избрать провластного кандидата на должность директора ДБР. Фото: president.gov.ua

Офис президента Владимира Зеленского перед выбором конкурсной комиссии нового директора Государственного бюро расследований уже определил победителя - и. о. директора ГБР Алексея Сухачева.

Об этом сообщил председатель организации StateWatch Александр Леменов на ZN.UA

В конце 2019 года, приняв монобольшинством в парламенте изменения в законодательство, ДБР перезагрузили. Вместо трех руководителей с квазиколлегиальностью (когда директор ДБР руководит на паритетной основе со своими заместителями) выбор остановили на единоличном руководстве.

В статусе исполняющей обязанности главы Бюро оказалась близкая к Зеленскому Ирина Венедиктова. Потом она стала генпрокурором, а в ДБР летом прошлого года назначили Сухачева.

До этого, осенью 2019-го, его уволили с должности заместителя руководителя одного из подразделений Генпрокуроры за непрохождение переаттестации, - не сдал тест на знание законодательства.

Зеленский переформатировал комиссию, чтобы достичь поставленной цели – избрать провластного кандидата на должность директора ГБР, пишет Леменов.

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Сухачев имеет близкие отношения с Офисом президента, координируясь указаниями замруководителя ОП Олега Татарова. При этом у руководителя ДБР крайне непростые отношения с генпрокурором Венедиктовой.

Состав конкурсной комиссии

По закону, в состав комиссии входят девять человек - по три от парламента, правительства и президента Украины. Парламент и глава государства определились с кандидатурами.

При этом Кабмин до сих пор не может определить таких лиц, потому что основой этого должны стать предложения международных партнеров. Таким образом, у комиссии есть только шесть из девяти членов.

"Зе!команда на Банковой и еще перед выбором конкурсной комиссии определила своего победителя. Хотят иметь полностью контролируемую систему органов уголовной юстиции. Различие с Порошенко состоит лишь в том, что Петр Алексеевич этого так и не достиг.

Устанавливая массовый контроль, Зеленский подтверждает мнение, что "все политики одинаковы", - отмечает Леменов.

Независимый запуск ДБР является частью реформы органов уголовной юстиции. Это реформа прокуратуры, СБУ, Национальной полиции, напоминает эксперт.

Конкурс на должность директора ГБР объявили 28 октября. Документы от кандидатов будут принимать в течение 21 дня после опубликования объявления о конкурсе.

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