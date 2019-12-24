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вторник, 24 декабря 2019 23:10

Зеленский узаконил отмену "площадок Яценко"

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Зеленский узаконил отмену &quot;площадок Яценко&quot;
С 1 января вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Речь идет о ликвидации так называемых "площадок Яценко", которые зарабатывали на оценке недвижимости.

Так, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. Посредники в виде "площадок" больше нужны не будут.

В случае несогласия со стоимостью недвижимости гражданин вправе обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, которая действует сейчас.

Согласно закону, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.

Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

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Так называемые "площадки Яценко" выступают посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда.

Четыре площадки связывают с депутатом Антоном Яценко. Сам Яценко отрицает какую-либо связь с этими площадками.

В октябре финансовый комитет Верховной Рады провалил голосование за этот антикоррупционный законопроект. После чего возникли подозрения, что депутаты не голосовали, потому что получили собственную выгоду.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

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