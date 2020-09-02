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среда, 02 сентября 2020 14:13

Зеленский уверен, что деньги в Коронавирусная фонде есть

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Зеленский уверен, что деньги в Коронавирусная фонде есть
Президент считает неправдивой информацию о пустом коронавирусном фонде. Фото: Владимир Зеленский в Facebook

В Фонде борьбы с Covid-19 есть деньги.

Информация, которую об этом фонде распространяют не является правдивой, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в этом фонде "есть почти все средства".

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"Это неправда, это история с большим фейком, которую подогревают различные люди, журналисты. Спрашивайте, пожалуйста, министра здравоохранения, премьер-министра. Они довольно часто говорят эту информацию, с ковидним фондом все в порядке", - сказал он на брифинге в среду во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Исполняющий обязаности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Фонд борьбы с коронавирусом пуст. По словам Шкарлета, из Фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям денег не выделяли. Он говорит, что Минобразования подало заявку на более 2 млрд грн, но денег не получило.

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