Зеленский: Украина и Канада усилят военное сотрудничество

Зеленский договорился об оружии с Канадой. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Торонто заявил о достижении соглашения об усилении военного сотрудничества с Канадой.

Во время брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо украинский президент отметил, что сторонами было принято принципиальное решение о возможности поставок оборонного оружия и новейшей военной техники, передает РБК-Украина.

"Мы заинтересованы в усилении сотрудничества с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, военно-тренировочной миссии Unifer, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Это важный вклад в укрепление нашей обороноспособности", - подчеркнул Зеленский.

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В рамках миссии Unifer украинские военные получают опыт у канадских коллег начиная с 2015 года. На сегодня обучение прошли более 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.