Зеленский – Труханову: "Когда приходят мальчики, дядьки уходят"

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 126
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 972
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2034
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2358
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1287
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3141
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1863
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6399
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3897
Фото
Все фото
8
7
3
4
8
&quot;Почему сдаются территории, где погибли герои?&quot; - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
"Почему сдаются территории, где погибли герои?" - под пресс-конференцию Зеленского пришли с митингом
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Зеленскому и Мендель принесли поводок и намордник
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Видео
Все видео
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Пресс-марафон Зеленского: трансляция онлайн
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
"Надо тебя толкнуть": "слуга народа" неудачно пошутил над журналистом, которому препятствовала в работе Мендель
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Баканов повысил чиновника, который организовал акцию под домом Шабунина - "Схемы"
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Друг Богдана рассказал о поездке в Турцию
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2268
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6489
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 27
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 17:39

Зеленский – Труханову: "Когда приходят мальчики, дядьки уходят"

  Комментировать
Зеленский – Труханову: &quot;Когда приходят мальчики, дядьки уходят&quot;
Зеленский отметил, что с Трухановым они не друзья. Фото: depo.ua

Президент Владимир Зеленский намекнул мэру Одессы Геннадию Труханову на смену власти в регионе.

Об этом президент сказал во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

Журналистка попросила его прокомментировать шутку Труханова, который сравнил Зеленского с мальчиком, который попал в публичный дом.

"Это приятно, что мы так выглядим, что можно нас назвать мальчиками. Но жизнь - она такая: когда приходят мальчики, дяди уходят. Вот, что я могу сказать одесском мэру", - сказал Зеленский.

Он пожаловался, что среди "слуг народа" нет кандидатуры на должность мэра. И обратился к представителю "Зе!Команды" в Одессе Александру Андросову, чтобы тот еще раз подумал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Труханова нашли элитную недвижимость

Одесский городской голова Геннадий Труханов на бизнес-форуме 5Т заявил, что люди ожидают от власти чего-то нового, хорошего, эффективных поступков и шагов. Затем охарактеризовал работу Владимира Зеленского шуткой: "Это напоминает поведение мальчика в публичном доме. Все интересно, но что делать - не знаю".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский – Труханову: "Когда приходят мальчики, дядьки уходят"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 34426
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 15615
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13086
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12312
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11223
Политика
Зеленский готов уволить Баканова: названо условие
Зеленский готов уволить Баканова: названо условие Просмотров: 252
Мужчина на Kyiv Food Market кричал к Зеленскому о гомосексуальности
Мужчина на Kyiv Food Market кричал к Зеленскому о гомосексуальности Просмотров: 315
На Донбассе у нас Приднестровье - Зеленский
На Донбассе у нас Приднестровье - Зеленский Просмотров: 216
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
 Просмотров: 126
Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский
Закон о земле нельзя нести в Верховную Раду – Зеленский Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
Голосов: 12576
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua