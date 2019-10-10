Зеленский – Труханову: "Когда приходят мальчики, дядьки уходят"

Зеленский отметил, что с Трухановым они не друзья. Фото: depo.ua

Президент Владимир Зеленский намекнул мэру Одессы Геннадию Труханову на смену власти в регионе.

Об этом президент сказал во время пресс-марафона на Kyiv Food Market.

Журналистка попросила его прокомментировать шутку Труханова, который сравнил Зеленского с мальчиком, который попал в публичный дом.

"Это приятно, что мы так выглядим, что можно нас назвать мальчиками. Но жизнь - она такая: когда приходят мальчики, дяди уходят. Вот, что я могу сказать одесском мэру", - сказал Зеленский.

Он пожаловался, что среди "слуг народа" нет кандидатуры на должность мэра. И обратился к представителю "Зе!Команды" в Одессе Александру Андросову, чтобы тот еще раз подумал.

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Одесский городской голова Геннадий Труханов на бизнес-форуме 5Т заявил, что люди ожидают от власти чего-то нового, хорошего, эффективных поступков и шагов. Затем охарактеризовал работу Владимира Зеленского шуткой: "Это напоминает поведение мальчика в публичном доме. Все интересно, но что делать - не знаю".